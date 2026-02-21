Российские ученые создали аэростатный аналог Starlink

В России стартовали испытания системы стратосферных аэростатов для обеспечения широкополосной связи «Барраж-1», рассказал заместитель главного редактора проекта «Милитарист» и автор Telegram-канала «Военный оптимист» Алексей Рамм. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», создание группировки зондов, способных поддерживать высокоскоростной обмен информацией, — это серьезное достижение.

Современная ситуация на рынке телекоммуникационных услуг показывает, что разделения между гражданским и военным нет. Это единая система. То, что это делается, — это очень круто. Моментально создать такую группировку, поддерживающую высокоскоростной обмен информацией, это дорогого стоит, — отметил Рамм.

В материале подчеркивается, что «Барраж-1» представляет собой беспилотную платформу, предназначенную для работы в стратосфере — на высотах от 20 до 30 километров. При этом уничтожить такой стратостат крайне сложно. Для этого требуется ракета, способная достичь стратосферы, стоимость которой исчисляется миллионами.

Издание пишет, что в планах разработчиков значится создание не одиночного аппарата, а целой системы. Группировка стратостатов, размещенная над заданным районом, сформирует единую телекоммуникационную сеть. Это позволит российским подразделениям на земле получить устойчивый канал связи для координации действий, ведения разведки и управления дронами.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявлял, что полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» планируется в первом квартале 2026 года. По его словам, она станет ответом системе Starlink американского миллиардера Илона Маска. Он добавил, что реализация программы запуска спутниковых устройств на геостационарную орбиту запланирована на период 2029—2030 годов.