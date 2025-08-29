Российские экстремалы побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате Российские пилоты Конюхов и Меняйло подняли тепловой аэростат на высоту 10 464 м

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый национальный рекорд, поднявшись на тепловом аэростате на высоту 10 464 метра. Полет состоялся в Алтайском крае в ночь на 29 августа 2025 года.

Предыдущее достижение принадлежало Виталию Ненашеву. Оно составляло 10 266 метров, следует из обнародованной информации.

В 07:07 по Барнаулу (03:07 мск) Федор Конюхов и Иван Меняйло на тепловом аэростате «Фосагро» достигли 10 464 м и побили национальный рекорд высоты полета. Пилоты продолжают набор высоты, — указано в Telegram-канале путешественников.

Старт состоялся в 01:55 по московскому времени из пригорода Алейска. Благоприятные погодные условия позволили быстро набрать высоту.

Экспедиция осуществлялась при поддержке компании «Фосагро», предоставившей финансовую и техническую помощь. Использованный аэростат объемом 12 тыс. кубометров является крупнейшим в России и уже устанавливал мировой рекорд дальности в 2023 году. Наземная команда сопровождала полет на трех автомобилях, обеспечивая безопасность и координацию действий. Несмотря на то, что изначально планировалось достичь высоты 11-12 км, установленный результат уже превзошел предыдущее национальное достижение.

Ранее Конюхов написал, что похудел на 15 килограммов за 115 дней плавания на весельной лодке от Южной Америки до Индийского океана. Путешественник признался, что трижды в жизни худел таким образом. Это произошло в 2000 году во время гонки на собачьих упряжках через Аляску, в 2012 году после восхождения на Эверест и в 2013 году во время путешествия с другом через Северный Ледовитый океан.