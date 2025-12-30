Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 00:12

«Гнусное преступление»: ОАЭ поддержали Россию после атаки дронов на Валдай

МИД ОАЭ: атака дронов на резиденцию Путина является угрозой для безопасности

Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Объединенные Арабские Эмираты заняли принципиальную позицию, осудив попытку удара по резиденции президента России Владимира Путина украинскими дронами, сказано в сообщении на сайте МИД страны. Власти ОАЭ назвали нападение, произошедшее 29 декабря, гнусным преступлением. Дипломаты выразили полную поддержку Москве и жестко раскритиковал действия Киева, поставившие под угрозу международную безопасность.

ОАЭ решительно осудили попытку нападения на резиденцию его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, выражают осуждение этого гнусного акта,говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что системы ПВО РФ отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту.

Позже президент США Дональд Трамп в ходе встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху высказал свое отношение к атаке ВСУ на резиденцию Путина. В ответ на вопрос журналистов он заявил, что подобные удары ему не нравятся и являются недопустимыми.

