Минобороны подтвердило отражение атаки БПЛА на резиденцию Путина МО: ПВО сбила 91 дрон при атаке на резиденцию президента под Великим Новгородом

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту. Над территорией Брянской области средствами ПВО в течение ночи было перехвачено 49 украинских БПЛА, летевших в направлении Новгородской области. Над Смоленской областью сбит один украинский БПЛА, летевший в том же направлении.

Непосредственно над Новгородской областью до 07:00 мск 29 декабря были перехвачены 18 украинских беспилотников. С 07:00 до 09:00 мск — еще 23.

Все воздушные цели были ликвидированы, ни одна из них не достигла охраняемого объекта. Данная атака характеризуется как одна из наиболее массовых попыток применения дронов против стратегически важного объекта на территории России.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина являются провокацией, саботирующей мирный процесс. По его мнению, этот инцидент направлен не только против России, но и дестабилизирует дипломатические старания американской администрации.