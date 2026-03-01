Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 02:58

Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН

Постпред Иравани: Иран признателен РФ, КНР и Пакистану за позицию по ударам США

Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран выражает признательность России, Китаю и Пакистану за принципиальную позицию по ударам США и Израиля, заявил постпред страны Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат также осудил двойные стандарты западных стран, которые проигнорировали атаку на Иран.

Россия и Китай поддержали созыв совещания, посвященного агрессии США и Израиля. Солидарность ответственных членов международного сообщества крайне важна для Ирана, указал Иравани.

Вызывает сожаление, что некоторые члены совета, явно демонстрируя подход, основанный на двойных стандартах, проигнорировали агрессию со стороны США и Израиля против Ирана и осудили Иран за использование своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН, — добавил дипломат.

Заседание было созвано 28 февраля после массированных ударов США и Израиля по иранским городам. Оно проходит на фоне сообщений о сотнях погибших и масштабных разрушениях в Иране, а также жертвах в ОАЭ, куда также пришлись удары.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.

Иран
ООН
позиции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона
Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями
Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов
Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко
Российская актриса рассказала подробности эвакуации в Дубае
Озвучено, кто в Иране готовится взять на себя полномочия лидера
Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН
Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении
В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби
Израиль сообщил о первой жертве ракетного удара Ирана
Системы противовоздушной обороны закрыли щитом небо над ОАЭ
В Иране пообещали проучить США за проявленную агрессию
Появились данные о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая
«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом
«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана
Небензя раскрыл опасность конфликта на Ближнем Востоке для всего мира
В соцсетях Хаменеи появилась запись впервые с начала конфликта с США
Несколько человек пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Стало известно о реакции иранцев на слухи о гибели Хаменеи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.