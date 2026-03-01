Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН

Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН Постпред Иравани: Иран признателен РФ, КНР и Пакистану за позицию по ударам США

Иран выражает признательность России, Китаю и Пакистану за принципиальную позицию по ударам США и Израиля, заявил постпред страны Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат также осудил двойные стандарты западных стран, которые проигнорировали атаку на Иран.

Россия и Китай поддержали созыв совещания, посвященного агрессии США и Израиля. Солидарность ответственных членов международного сообщества крайне важна для Ирана, указал Иравани.

Вызывает сожаление, что некоторые члены совета, явно демонстрируя подход, основанный на двойных стандартах, проигнорировали агрессию со стороны США и Израиля против Ирана и осудили Иран за использование своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН, — добавил дипломат.

Заседание было созвано 28 февраля после массированных ударов США и Израиля по иранским городам. Оно проходит на фоне сообщений о сотнях погибших и масштабных разрушениях в Иране, а также жертвах в ОАЭ, куда также пришлись удары.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.