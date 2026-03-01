Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 03:30

Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля

Fars: дочь, внук и еще двое членов семьи Хаменеи погибли при атаке Израиля и США

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов, передает агентство Fars. Как уточняют журналисты, среди жертв числятся дочь и внук главы республики.

В список погибших представители СМИ также внесли зятя и невестку Хаменеи. Официального подтверждения со стороны Ирана обнародовано не было.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсетях объявил о гибели Хаменеи. Руководитель республики не смог избежать внимания разведки и высокотехнологичных систем слежения США, что привело к его ликвидации, отметил глава Белого дома.

Обращение американского политика прозвучало на фоне масштабной военной операции США и Израиля против Ирана, начатой 28 февраля. Удары наносятся по ключевым объектам инфраструктуры, военным базам и ядерным центрам.

Кроме того, израильский телеканал N12 передавал, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана — его зять и невестка. Всего из-за израильской и американской атаки на Иран погиб 201 человек.

