Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 03:15

Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко

Ирина Купченко Ирина Купченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 1 марта, народная артистка РСФСР Ирина Купченко отмечает 78-й день рождения. Как сложилась личная жизнь актрисы, чем она занимается сейчас?

Как сложилась личная жизнь Ирины Купченко

На заре своей карьеры Ирина Купченко имела короткий роман с режиссером Андреем Кончаловским. В своей автобиографической книге «Возвышающий обман» режиссер поделился, что их романтическая связь зародилась в гостинице «Советская» под звуки итальянской классической музыки. После завершения отношений артисты продолжили общение и сохранили дружеские отношения.

Впервые Купченко вышла замуж в 1969 году за художника театра и кино Николая Двигубского. Они недолго прожили вместе. В 1972 году артистка связала себя узами брака с актером Василием Лановым. У них родилось двое сыновей, которых назвали в честь поэтов Александра Пушкина и Сергея Есенина. В 2013 году младший сын Сергей умер от сердечной недостаточности. Тогда Ирина Купченко отменила все свои выступления, но позднее вернулась на сцену и к съемкам.

В начале января 2021 года стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В конце месяца состояние артиста серьезно ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. 28 января того же года он скончался.

Фанаты также подозревали актрису Ирину Купченко в романе с актером Олегом Янковским. Звезды часто играли супругов. Из-за экранных отношений зрители думали, что между артистами есть роман. Однако эти слухи не имели под собой оснований.

Почему Ирина Купченко обижена на Бориса Корчевникова

Ирина Купченко неоднократно отклоняла предложения стать гостьей программы «Судьба человека». По словам ее коллеги, причиной отказа является ведущий Борис Корчевников.

«Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего», — признался сотрудник театра имени Евгения Вахтангова, где служит Купченко.

По словам коллеги актрисы, когда Корчевников был ведущим «Прямого эфира», то посвятил одну из программ смерти сына Купченко Сергея Ланового, который умер в 2013 году. Эфир получился скандальным. Для артистки, переживавшей тогда тяжелый период в жизни, программа стала «ножом в спину», рассказали в театре. Друзья актрисы утверждают, что Купченко не простила Корчевникова до сих пор.

Чем сейчас занимается Ирина Купченко

Ирина Купченко продолжает выступать на сцене театра имени Вахтангова.

Кроме того, актриса снимается и в кино. В данный момент при участии Купченко в производстве находятся две картины: «Красный призрак 1812» и «Встань и иди».

В 2023 году Ирина Купченко была удостоена почетной премии «Верю». Награду ей вручил режиссер Никита Михалков во время церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.

В 2022 году Ирина Купченко заявила, что считает невозможной отмену русской культуры, и отметила, что отечественные артисты смеются над санкциями Запада.

«Мы, русские артисты, просто смеемся над тем, что кто-то пробует на Западе ввести запрет русской культуры. Потому что это невозможно. Это нонсенс и абсурд. Какие угодно можно вводить санкции против России, но отменить русскую культуру нереально. И то, что сейчас стали возвращаться русские названия в репертуар Ла Скала и других мировых театров, только тому подтверждение», — сказала она.

Артистка обратила внимание, что театр Вахтангова ни при каких условиях не останется без гастролей. Помимо туров по российским городам, труппа также выступает в Китае и Казахстане.

Читайте также:

«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом

Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев

Netflix снимет сериал об экс-принце Эндрю: что известно, будет ли там Трамп

актрисы
Россия
Василий Лановой
артисты
шоу-бизнес
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Бахрейна подвергся атаке дрона
Четырех членов семьи Хаменеи объявили погибшими при ударах США и Израиля
В Совфеде высмеяли «деколонизацию» Донбасса киевскими властями
Причал у самого «попсового» в ОАЭ архипелага вспыхнул из-за упавших дронов
Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко
Российская актриса рассказала подробности эвакуации в Дубае
Озвучено, кто в Иране готовится взять на себя полномочия лидера
Иран обратился к России, Китаю и Пакистану на заседании ООН
Иран обвинил США и Израиль в тяжком преступлении
В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби
Израиль сообщил о первой жертве ракетного удара Ирана
Системы противовоздушной обороны закрыли щитом небо над ОАЭ
В Иране пообещали проучить США за проявленную агрессию
Появились данные о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая
«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом
«Нож в спину»: в России осудили США и Израиль за агрессию против Ирана
Небензя раскрыл опасность конфликта на Ближнем Востоке для всего мира
В соцсетях Хаменеи появилась запись впервые с начала конфликта с США
Несколько человек пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Стало известно о реакции иранцев на слухи о гибели Хаменеи
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.