Обида на Корчевникова, театр, смерть Ланового: где сейчас Ирина Купченко

Сегодня, 1 марта, народная артистка РСФСР Ирина Купченко отмечает 78-й день рождения. Как сложилась личная жизнь актрисы, чем она занимается сейчас?

Как сложилась личная жизнь Ирины Купченко

На заре своей карьеры Ирина Купченко имела короткий роман с режиссером Андреем Кончаловским. В своей автобиографической книге «Возвышающий обман» режиссер поделился, что их романтическая связь зародилась в гостинице «Советская» под звуки итальянской классической музыки. После завершения отношений артисты продолжили общение и сохранили дружеские отношения.

Впервые Купченко вышла замуж в 1969 году за художника театра и кино Николая Двигубского. Они недолго прожили вместе. В 1972 году артистка связала себя узами брака с актером Василием Лановым. У них родилось двое сыновей, которых назвали в честь поэтов Александра Пушкина и Сергея Есенина. В 2013 году младший сын Сергей умер от сердечной недостаточности. Тогда Ирина Купченко отменила все свои выступления, но позднее вернулась на сцену и к съемкам.

В начале января 2021 года стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В конце месяца состояние артиста серьезно ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ. 28 января того же года он скончался.

Фанаты также подозревали актрису Ирину Купченко в романе с актером Олегом Янковским. Звезды часто играли супругов. Из-за экранных отношений зрители думали, что между артистами есть роман. Однако эти слухи не имели под собой оснований.

Почему Ирина Купченко обижена на Бориса Корчевникова

Ирина Купченко неоднократно отклоняла предложения стать гостьей программы «Судьба человека». По словам ее коллеги, причиной отказа является ведущий Борис Корчевников.

«Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего», — признался сотрудник театра имени Евгения Вахтангова, где служит Купченко.

По словам коллеги актрисы, когда Корчевников был ведущим «Прямого эфира», то посвятил одну из программ смерти сына Купченко Сергея Ланового, который умер в 2013 году. Эфир получился скандальным. Для артистки, переживавшей тогда тяжелый период в жизни, программа стала «ножом в спину», рассказали в театре. Друзья актрисы утверждают, что Купченко не простила Корчевникова до сих пор.

Чем сейчас занимается Ирина Купченко

Ирина Купченко продолжает выступать на сцене театра имени Вахтангова.

Кроме того, актриса снимается и в кино. В данный момент при участии Купченко в производстве находятся две картины: «Красный призрак 1812» и «Встань и иди».

В 2023 году Ирина Купченко была удостоена почетной премии «Верю». Награду ей вручил режиссер Никита Михалков во время церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.

В 2022 году Ирина Купченко заявила, что считает невозможной отмену русской культуры, и отметила, что отечественные артисты смеются над санкциями Запада.

«Мы, русские артисты, просто смеемся над тем, что кто-то пробует на Западе ввести запрет русской культуры. Потому что это невозможно. Это нонсенс и абсурд. Какие угодно можно вводить санкции против России, но отменить русскую культуру нереально. И то, что сейчас стали возвращаться русские названия в репертуар Ла Скала и других мировых театров, только тому подтверждение», — сказала она.

Артистка обратила внимание, что театр Вахтангова ни при каких условиях не останется без гастролей. Помимо туров по российским городам, труппа также выступает в Китае и Казахстане.

Читайте также:

«Лицо как застывшая маска»: Джоли перепугала русских зрителей внешним видом

Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев

Netflix снимет сериал об экс-принце Эндрю: что известно, будет ли там Трамп