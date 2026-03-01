Обломки иранской ракеты залетели в квартиру дочери главы израильского МИД

Дочь министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, актриса Алона Саар, опубликовала в соцсети фотографии своей квартиры, пострадавшей от иранского ракетного удара по Тель-Авиву. На снимках видны выбитые окна и осколки стекла, усыпавшие пол.

Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Массированный удар Ирана стал ответом на военную операцию США и Израиля, начатую 28 февраля.

Семья Саар попала в эпицентр драмы. В момент удара Алона находилась в убежище, а когда поднялась, обнаружила свою квартиру в руинах. Ее отец, министр иностранных дел, в это время участвовал в экстренных консультациях с американскими союзниками.

Она в шоке, но жива. Это чудо, что она не пострадала, — сообщили близкие.

По данным The Times of Israel, баллистическая ракета прорвала систему ПВО и попала в жилой квартал Тель-Авива. Погибла женщина, около 20 человек получили ранения. Снаряд поразил два здания. Спасатели эвакуируют жителей и осматривают квартиры.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты подверглись массированной атаке со стороны Ирана. Министерство обороны страны сообщило, что с начала эскалации регионального конфликта силы ПВО уничтожили 137 ракет и 209 беспилотников.