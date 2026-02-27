Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов В Москве соседи пожаловались на зловонную квартиру-свалку

На севере Москвы жильцы дома по адресу Дмитровское шоссе, 41, пожаловались на соседнюю квартиру, превращенную в зловонную свалку, передает Telegram-канал «Что там, Москва?». В помещении нашли большое количество мусора и останки животных.

По информации канала, в квартире жила пенсионерка, которая страдала «синдромом Плюшкина». Ее тело нашли только через год после смерти.

После того как тело вынесли из квартиры, ее опечатали. Тем не менее, по словам соседей, уборка так и не была проведена. Из-за этого жильцы продолжают ощущать неприятный запах гнили, исходящий из зловонной квартиры.

Жильцы сняли на видео квартиру, в которой царит беспорядок: повсюду валяются мусорные пакеты и пластиковые бутылки. Также в ней было обнаружено большое количество тараканов.

Ранее в Екатеринбурге пожилая женщина трое суток ночевала и питалась в подъезде из-за невозможности попасть в свою квартиру из-за загромождения мусором. Жители многоквартирного дома жаловались на неприятный запах и тараканов. Соседка сообщила, что никто не знает о наличии и местонахождении родных пенсионерки. Ранее жильцы уже сталкивались с проблемой накопления мусора, для вывоза которого в 2019 году пришлось привлекать спецтехнику.