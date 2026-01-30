Зимняя Олимпиада — 2026
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире

В Екатеринбурге пенсионерка захламила квартиру мусором и не смогла в нее зайти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Екатеринбурге пенсионерка третьи сутки ночует и питается в подъезде, передает E1.RU. Из-за огромного количества мусора в квартире она не может попасть в свое жилище.

Жильцы многоквартирного дома забили тревогу. В одной из квартир начал распространяться неприятный запах, а тараканы стали появляться в других помещениях дома. Соседка сообщила, что никто не знает, где находятся близкие пожилой женщины.

По словам местных жителей, пенсионерка уже давно складирует мусор у себя в квартире. В 2019 году для его вывоза пришлось задействовать грузовики. Соседка рассказала, что мужчина с нижнего этажа помог пожилой женщине попасть в квартиру. Он с трудом открыл дверь, из-за чего наружу вывалилось содержимое.

В управляющей компании подтвердили, что им давно известно о проблеме, но они не в силах полностью ее урегулировать. Соседям посоветовали объединиться и подать коллективную жалобу в прокуратуру.

Ранее в Москве в арендованной квартире обнаружили кошачий приют: около 30 животных обитали в антисанитарных условиях. Мебель пришла в негодность, полы и обои требовали замены. Женщины, которая снимает эту квартиру, на месте не оказалось во время проверки. Сейчас риелтор ищет для кошек новые дома, а хозяйка готовится к ремонту.

