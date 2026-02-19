В России ужесточат условия программы долгосрочных сбережений

Минфин хочет ужесточить правила программы долгосрочных сбережений, сообщил ТАСС депутат Каплан Панеш. Срок, после которого можно снять госденьги без потерь, увеличат с года до пяти лет. Это коснется пенсионеров и предпенсионеров.

Сейчас у граждан, которые достигли 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, есть право забрать все накопленные средства вместе с деньгами от государства в любой момент. На практике это привело к тому, что многие люди стали рассматривать программу не как инструмент накоплений на старость, а как обычный вклад с очень высокой доходностью, — сказал Панеш.

Парламентарий уточнил, что лишь в третьем квартале прошлого года участники вывели почти 18 млрд рублей. Многие получали софинансирование и сразу закрывали договор. Чтобы это прекратить, срок хранения увеличат до пяти лет. Свои взносы и инвестдоход можно забирать раньше без ограничений.

Программа работает с 2024 года. Человек вносит деньги в НПФ, государство добавляет до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Плюс налоговый вычет и страховка до 2,8 млн рублей.

Но пенсионеры стали забирать деньги сразу, и бюджетные средства уходили на досрочные выплаты. Пять лет — разумный срок, который отсеет желающих быстро получить госденьги. Исключения останутся для потери кормильца или дорогого лечения, отметил депутат.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что для эффективного накопления средств рекомендуется открыть как краткосрочный, так и долгосрочный депозиты. По его словам, на это следует обратить внимание, пока процентные ставки по вкладам остаются высокими.