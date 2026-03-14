14 марта 2026 в 18:06

Япония решила закупить беспилотники у неожиданного поставщика

Япония планирует закупить украинские беспилотники для Сил самообороны

Фото: Социальные сети
Правительство Японии рассматривает возможность закупки украинских беспилотников для Сил самообороны, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. Для этого может быть подписано соглашение о передаче вооружений, защищающее секретную информацию, что также откроет путь для поставок японского оружия Украине согласно планируемым изменениям в правилах экспорта.

Источники агентства уточнили, что подписание такого соглашения является необходимым условием для будущих оборонных сделок. Изменения в экспортных правилах позволят наладить двусторонний обмен военными технологиями и вооружениями между Токио и Киевом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Японии обменять передовые украинские военные технологии, включая разработки морских дронов, кибербезопасности и беспилотников-перехватчиков, на помощь в создании систем ПВО для сбивания баллистических ракет. Он также выразил готовность к личной встрече с премьер-министром Санаэ Такаити.

Кроме того, депутат Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки заявил в своем блоге, что требования Зеленского предоставить Киеву вооружение и денежную помощь выглядят убого. По мнению политика, настоящий патриот должен думать о жизни детей, женщин и стариков.

Япония
Украина
БПЛА
беспилотники
дроны
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

