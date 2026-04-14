14 апреля 2026 в 10:43

Удары по Украине сегодня, 14 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 14 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Российские военные в ночь на 14 апреля нанесли удары по объектам ВСУ, а также портовой и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Измаиле Одесской области повреждено судно EXELON (под флагом Панамы), перевозящее дизельное топливо, нанесен урон портовой инфраструктуре. Комбинированный удар нанесен по Днепропетровской области: зафиксирован пожар в промзоне Кривого Рога, вновь поражена нефтебаза в Днепропетровске. Ударом по подстанции „Свет шахтера“ обесточена шахта „Степовая“ в районе Шахтерского. В Шевченково Харьковской области атакована территория Купянского районного подразделения полиции: уничтожен автопарк, склады. Вновь под ударами локомотивное депо „Лозовая“», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», в ночь на 14 апреля зафиксировано комплексное поражение энергетических, железнодорожных и логистических узлов на Украине, в атаках были задействованы беспилотники «Герань».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удары в ночь на 14 апреля были нанесены по ключевым направлениям. По его данным, в Сумской области целями стали логистические узлы и места скопления личного состава ВСУ; в Харьковской области — объекты логистики и железнодорожные узлы; в Днепропетровской области — распределительные узлы, склады, инфраструктура снабжения; в Одесской области — портовая логистика, склады, прибрежная инфраструктура.

«Прогноз: в ближайшие дни продолжится наращивание точечных ударов по логистике и штабам, южное направление (Одесса, Николаев) останется ключевым, возрастет значение глубинных ударов», — сообщил подпольщик в личном блоге в Telegram.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
