Ураганный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидаются осадки в виде дождя, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 17 по 19 апреля, ждать ли ураганного ветра и холода до -1 градуса?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, на этой неделе в Москву придет теплая апрельская погода.

«В течение недели жителей Центральной России ждет обычное апрельское тепло, во вторник, среду и субботу пройдут скоротечные дожди. По ночам — от +2 до +7 градусов, днем — от +13 до +18 градусов, при осадках будет около +9–14 градусов. В пятницу — магнитная буря», — отметил он.

По информации метеоцентров, в пятницу, 17 апреля, будет около +15 градусов, при этом сохранится переменная облачность, а существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный, со скоростью до 5 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.

В субботу, 18 апреля, ветер останется слабым, северных направлений, атмосферное давление будет колебаться в пределах 754–756 миллиметров ртутного столба. Воздух в течение дня прогреется до +12 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В воскресенье, 19 апреля, ожидаются умеренные осадки в виде дождя. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса, а днем воздух прогреется до +10 градусов.

Таким образом, в российской столице в конце недели ураганного ветра и холода до -1 градуса не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

По данным метеорологических сервисов, в пятницу, 17 апреля, температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от +12 до +14 градусов, ветер восточный и юго-восточный, 7 м/с. Ночью столбики термометров могут опуститься до +3 градусов. Атмосферное давление будет постепенно понижаться до 740–745 миллиметров ртутного столба. Осадков в этот день не ожидается, небо будет малооблачным.

В субботу, 18 апреля, ночью ожидается от +1 до +3 градусов. Днем температура в Северной столице составит от +8 до +10 градусов. Сильного ветра и осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 19 апреля, днем воздух прогреется только до +9 градусов. Ожидается малооблачная погода. Атмосферное давление продолжит оставаться пониженным. Осадков не прогнозируется.

