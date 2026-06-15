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15 июня 2026 в 10:04

«Месячная норма осадков»: москвичам пообещали мокрую и холодную неделю

Синоптик Тишковец: всю неделю в Москве будет прохладная и дождливая погода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве всю неделю будет прохладно и дождливо, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за шесть суток в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков июня, передает РИА Новости.

Практически всю неделю погода в Москве будет по-майски прохладная и довольно дождливая. Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона включительно до субботы. <…> В целом за шесть суток в столице ожидается до 43,5 миллиметра осадков, что составляет около половины от всего июньского объема небесной влаги, — отметил Тишковец.

По его словам, по ночам температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, днем — от +15 до +20, что примерно на пять градусов ниже нормы. Теплее станет только в выходные. В субботу, рассказал синоптик, еще возможны скоротечные дожди, но в воскресенье придет антициклон, и столбики термометров преодолеют 20-градусную отметку.

Ранее врач Александр Врублевский порекомендовал использовать солнцезащитный крем и головной убор для предотвращения теплового удара в жаркую погоду. По его словам, также следует сократить время нахождения под прямыми солнечными лучами.

Москва
синоптики
погода
Евгений Тишковец
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