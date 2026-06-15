В Нижнем Новгороде создали цифровой калькулятор для развития экономики

В Нижнем Новгороде создали цифровой прогнозный калькулятор для оценки различных мер господдержки, принимаемых для социально-экономического развития Нижегородской области, пишет Pravda-nn.ru. Проект представили ученые из Института экономики ННГУ им. Лобачевского.

Сервис разработали на многоуровневых регрессионных моделях, которые учитывают валовой региональный продукт и валовую добавленную стоимость в промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и транспорте. Инструмент создан для профильных министерств и ведомств, чтобы специалисты могли быстро тестировать экономические сценарии и оценивать последствия решений.

Как подчеркнули создатели системы, работать с ней может любой, даже без знаний программирования. Нужно лишь передвинуть ползунки, задав нужные параметры, — и калькулятор автоматически спрогнозирует позитивные или негативные варианты развития региона.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщил, что сотрудник КубГУ Дмитрий Бутыльский стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за прошлый год. Исследователь разработал мембраны и мембранные методы концентрирования и селективного разделения ионов для малореагентной технологии получения лития из техногенных растворов и природных вод.