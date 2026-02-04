Ученый КубГУ стал лауреатом президентской премии для молодых исследователей Химик Бутыльский получил премию президента РФ за разработки в области лития

Сотрудник Кубанского государственного университета (КубГУ) Дмитрий Бутыльский стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за прошлый год, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Ученый разработал мембраны, а также мембранные методы концентрирования и селективного разделения ионов для малореагентной технологии получения лития из техногенных растворов и природных вод, сообщает ТАСС.

