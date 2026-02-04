Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:00

Ученый КубГУ стал лауреатом президентской премии для молодых исследователей

Химик Бутыльский получил премию президента РФ за разработки в области лития

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудник Кубанского государственного университета (КубГУ) Дмитрий Бутыльский стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за прошлый год, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Ученый разработал мембраны, а также мембранные методы концентрирования и селективного разделения ионов для малореагентной технологии получения лития из техногенных растворов и природных вод, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров в рамках третьего форума новых материалов и технологий AMTEXPO заявил, что на сегодняшний день аддитивные технологии являются одним из важнейших направлений работы. По его словам, в последние годы в России удалось выстроить полный производственный комплекс.

До этого стало известно, что россияне в рамках опроса выбрали главные научные достижения 2025 года. Респонденты чаще всего выделяли достижения в области инженерии, космоса, биотехнологий и квантовых технологий. В космическом блоке большинство опрошенных проголосовали за российский прототип плазменного двигателя для будущих спутников и межпланетных аппаратов — разработку поддержали 21% респондентов. В сфере биотехнологий 19% участников опроса выбрали успешное переписывание ДНК младенца с тяжелым редким заболеванием.

