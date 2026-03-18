Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ

Если российский вратарь Матвей Сафонов расслабится, его конкурент Люка Шевалье снова получит шанс занять место в стартовом составе ПСЖ, заявил в разговоре с «Чемпионатом» заместитель главного редактора французского L'Equipe Жан-Филип Леклер. Он отметил, что Сафонов выглядел немного нервно в матче Лиги чемпионов против «Челси».

Сафонов сначала выглядел немного нервно, а затем отлично сыграл на линии ворот. Он совершал впечатляющие прыжки и получил 8 из 10 баллов в L'Equipe, что является отличной оценкой. Однако Шевалье не утратил свои шансы полностью. Во Франции его считают главной надеждой. Если Сафонов расслабится или допустит ошибки, Люка снова получит свой шанс в ПСЖ, — сказал Леклер.

Российский вратарь продолжает уверенно защищать ворота французского гранда, демонстрируя надежную игру на линии. Он выступает за клуб с лета 2024 года. В составе ПСЖ 27-летний Сафонов выиграл шесть трофеев.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» и двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев оценил игру Сафонова за ПСЖ. По его словам, хорошо, если тренерский штаб французского клуба доверяет российскому голкиперу.