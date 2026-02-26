Зимняя Олимпиада — 2026
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»

Дасаев: если тренерский штаб «ПСЖ» доверяет Сафонову — это хорошо

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press
Хорошо, если тренерский штаб французского «ПСЖ» доверяет российскому голкиперу Матвею Сафонову, заявил в разговоре с «Чемпионатом» бывший вратарь московского «Спартака» и двукратный чемпион СССР Ринат Дасаев. Сафонов выходил в стартовом составе парижан в последних семи матчах подряд.

Если Сафонову доверяет тренерский штаб «ПСЖ», значит, хорошо. Я не следил за его игрой, поэтому мне сложно разобрать конкретные моменты, — сказал Дасаев.

В составе «ПСЖ» 27-летний Сафонов выиграл шесть трофеев. Россиянин выступает за клуб с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» без Сафонова досрочно завершил борьбу в Кубке Франции. В матче 1/16 финала столичный гранд со счетом 0:1 уступил на своем поле «Парижу».

До этого первый тренер Сафонова Алексей Чистяков заявил, что спортсмен достоин выходить в стартовом составе, и он это уже доказал. Тренер подчеркнул, что игроку дали шанс, который он смог оправдать. Это было неожиданным, но приятным событием, признался Чистяков.

