Первый тренер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»

Тренер Чистяков: Сафонов достоин выходить в стартовом составе ПСЖ

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/Global Look Press
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов доказал, что достоин выходить в стартовом составе, рассказал «Чемпионату» его первый тренер Алексей Чистяков. Он отметил, что футболист появился на поле сразу после травмы.

Я не ожидал, что он выйдет в старте сразу после восстановления от травмы, но это радует. Молодец! Все-таки он доказал, что не просто конкурентоспособный, а достоин быть первым номером и выходить в стартовом составе, — заявил Чистяков.

Тренер подчеркнул, что игроку дали шанс, который он смог оправдать. Он отметил, что это было неожиданным, однако приятным событием.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» без российского вратаря Матвея Сафонова досрочно завершил борьбу в Кубке Франции. В матче 1/16 финала столичный гранд со счетом 0:1 уступил на своем поле «Парижу».

