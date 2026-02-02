Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 07:46

Отразившего пенальти Сафонова признали лучшим игроком матча

Сафонов отбил пенальти в матче Лиги 1 «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен»

Фото: Elyxandro Cegarra/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сайт статистики Whoscored признал российского голкипера Матвея Сафонова лучшим игроком матча Лиги 1 «Страсбург Эльзас» — «Пари Сен-Жермен». В рамках встречи 20-го тура чемпионата Франции вратарь отразил удар форварда Хоакина Паничелли с 11-метровой отметки. Это произошло на 20-й минуте при счете 0:0.

Всего по его воротам соперник нанес девять ударов (четыре — в створ). До перерыва команды обменялись голами, а решающий мяч ПСЖ забил в меньшинстве усилиями Нуну Мендеша. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. Следующий матч ПСЖ проведет 8 февраля против «Марселя».

Пенальти? Это моя работа, я должен их отбивать. Думаю, что в первой половине матча сегодня мы были лучше. Противостоять этой команде очень сложно. <...> Самое главное — то, что мы победили, — высказался Сафонов.

Ранее первый тренер Сафонова Алексей Чистяков заявил, что спортсмен достоин выходить в стартовом составе, и он это уже доказал. Тренер подчеркнул, что игроку дали шанс, который он смог оправдать. Чистяков признался, что это было неожиданным, но приятным событием.

