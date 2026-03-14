14 марта 2026 в 14:29

Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Практически 43 тыс. гражданских объектов в Иране были повреждены в результате ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля с начала военной операции, заявила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани. По ее словам, которые телеканал SNN, из них почти 36,5 тыс. объектов — жилые дома.

В ходе войны в месяц Рамадан повреждения получили 42 912 гражданских объектов, из них 36 489 единиц жилья, из которых 10 тысяч расположены в провинции Тегеран, также были повреждены 6189 торговых точек, — сказала Мохаджерани.

Ранее бывший руководитель Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Иран выдвинул два условия, на которых готов рассматривать вопрос о завершении боевых действий. По его словам, Тегеран ожидает, что США выплатят компенсации за нанесенный ущерб.

При этом, по данным ЦАХАЛ, с 28 февраля ударила Армия обороны Израиля по 110 штабам и командным центрам ливанского шиитского движения «Хезболла». Военнослужащие «серьезно подорвали» возможности «Хезболлы».

Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
