День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 12:25

Иран казнил шпионов МОССАДа

Tasnim: двух мужчин казнили в Иране по обвинению в шпионаже в пользу МОССАДа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух мужчин, которых обвинили в шпионаже в пользу израильской разведывательной службы МОССАД, пишет Tasnim. Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде повесили в соответствии с установленной законом процедурой.

Один из мужчин передавал секретные сведения об Иране в период активной фазы конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Следствие также установило, что второй казненный собирал и направлял иностранной разведке информацию о важных государственных, провинциальных и религиозных деятелях.

Ранее СМИ писали, что в Иране был казнен участник январских протестов. Его обвинили в связях с израильской разведывательной службой. По данным журналистов, мужчину также считали причастным к погромам, поджогам частной собственности и убийствам.

До этого источник, связанный с Корпусом стражей Исламской революции, сообщил, что 20 апреля в Иране были казнены два сотрудника израильской разведки. Казнь была проведена после того, как приговор рассмотрел и утвердил верховный суд страны.

Мир
Иран
Израиль
Моссад
шпионаж
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.