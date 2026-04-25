В Иране казнили участника январских протестов

Tasnim: участника протестов в Иране обвинили в связях с МОССАДом и казнили

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Участника январских протестов казнили в Иране по обвинению в связях со службой разведки Израиля МОССАД, сообщило агентство Tasnim. По его информации, мужчину считали причастным к погромам и поджогам частного имущества, а также к убийствам.

[Казнен] Эрфан Кеяни — один из основных агентов врага, [участвовавший] в беспорядках в Исфахане, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что двух агентов МОССАДа казнили в понедельник, 20 апреля, в Иране. Уточняется, что мера была приведена в действие после рассмотрения приговора верховным судом страны. Как выяснило следствие, агенты прошли обучение для проведения терактов и диверсий на территории Исламской Республики.

В конце марта сообщалось, что Министерство разведки Ирана провело масштабную операцию, в ходе которой были задержаны более 30 человек по подозрению в сотрудничестве с разведслужбами США и Израиля. Основная группа из 24 фигурантов была схвачена в провинции Хамадан за передачу данных о военных объектах, часть из которых ранее подверглась бомбардировкам.

Мир
Иран
Моссад
смертные казни
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

