20 апреля 2026 в 10:31

В Иране казнили двух шпионов израильского МОССАДа

Двух агентов разведки Израиля МОССАД казнили в понедельник, 20 апреля, в Иране, передает Telegram-канал, связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Уточняется, что мера была приведена в действие после рассмотрения приговора верховным судом страны. Как выяснило следствие, агенты прошли обучение для проведения терактов и диверсий на территории Исламской Республики.

Мухаммад Масум Шахи и Хамид Улиди, являющиеся элементами шпионской сети, связанной с МОССАДом, были казнены после проведения судебных заседаний, — говорится в публикации.

Ранее Армия обороны Израиля провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана. Целями ударов выступили аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад. В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, уничтожившая не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Военно-морские силы иранской армии находятся в полной боевой готовности, чтобы нанести Соединенным Штатам и Израилю новое поражение. По его словам, если Тегеран перейдет в атаку, военнослужащие обеих стран «отведают горечь нового поражения».

