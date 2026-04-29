Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Перепады артериального давления знакомы многим, особенно людям старшего возраста. Резкое ухудшение самочувствия часто застает врасплох, и в такой ситуации важно не растеряться. От того, насколько правильны будут действия до приезда врача, иногда зависит жизнь человека. Однако не всякая помощь идет на пользу: одни привычные методы могут облегчить состояние, другие — напротив, усугубить его. Мы разберем, как понять, поднялось давление или опустилось, и что нужно делать в каждом случае.

Как распознать: симптомы высокого и низкого давления

Прежде чем принимать какие-либо меры, важно понять, с чем вы имеете дело. Внешние проявления высокого и низкого давления могут быть похожи, но есть и характерные отличия.

Когда давление сильно повышается, тонометр показывает цифры от 140/90 мм рт. ст. и выше. Человек при этом часто жалуется на давящую, пульсирующую боль в затылочной части головы, ощущение тяжести. Перед глазами могут мелькать «мушки», появляется пелена, предметы иногда двоятся. Возникает тошнота, нередко доходящая до рвоты, которая, впрочем, не приносит облегчения. Дыхание становится затрудненным, появляется чувство нехватки воздуха, грудная клетка как будто сдавлена изнутри. Сердце начинает биться быстрее обычного, иногда с перебоями. Кожа лица краснеет, человек испытывает беспричинную тревогу и возбуждение.

При низком давлении тонометр опускается ниже 100/60 мм рт. ст. (а у пожилых людей — ниже 105/65). Основные жалобы — резкая слабость, разбитость, ноги становятся ватными, появляется желание прилечь. Голова кружится, особенно при попытке встать или резко повернуться. В глазах может темнеть, а в ушах — шуметь. Человек становится сонливым, заторможенным, его трудно растормошить. В отличие от гипертонии лицо при гипотонии бледнеет, может покрыться холодным потом.

Первая помощь при гипертонии (высоком давлении): пошаговый алгоритм

Если вы или ваши близкие столкнулись с резким скачком давления вверх, первое и самое важное — не поддаваться панике. Спокойные, уверенные действия помогут избежать осложнений. Вызовите скорую помощь, особенно если цифры превышают 180/110 мм рт. ст. Пока бригада в пути, делайте следующее.

Усадите или уложите человека в постели так, чтобы голова и плечи были приподняты. Используйте несколько подушек или свернутое одеяло. Ноги при этом можно опустить вниз или слегка согнуть в коленях. Такое положение снижает нагрузку на сердце и облегчает дыхание. Затем обеспечьте доступ свежего воздуха: откройте окно, форточку, расстегните ворот одежды, ослабьте ремень или галстук.

Создайте ощущение прохлады у головы и тепла у ног. Положите на лоб полотенце, смоченное холодной водой, а к стопам — грелку или бутылку с теплой водой. Это поможет перераспределить кровь и немного снизить риск отека мозга. Ни в коем случае не парить ноги — горячие ванночки для ног противопоказаны при высоком давлении, так как могут спровоцировать резкий скачок.

Если у человека есть лекарство для экстренного снижения давления, которое выписывал лечащий врач (например, таблетки под язык), примите его. Обычно это короткодействующие препараты, начинающие работать через 10–20 минут. Не принимайте плановые таблетки от давления, которые вы пьете каждое утро, — их действие слишком медленное для криза. Если вы не уверены, что именно принять, или препарата нет под рукой, лучше дождаться врачей.

Контролируйте давление каждые 15 минут, записывая результаты. Это поможет врачам скорой быстро сориентироваться и выбрать правильную тактику.

Чего нельзя делать при высоком давлении: список запрещенных действий

При гипертоническом кризе некоторые народные методы и интуитивные действия могут оказаться смертельно опасными. Запомните, чего делать нельзя.

Не пытайтесь снизить давление слишком быстро. Нормализовать его за 5–10 минут — грубая ошибка, которая может привести к инфаркту миокарда или ишемическому инсульту. Организм не успевает адаптироваться, и резкое падение давления наносит удар по сосудам. Желательно снижать давление постепенно, в течение 1–2 часов.

Не принимайте лекарства, которые вам не назначены. То, что помогло соседу или родственнику, может быть противопоказано именно вам. У разных групп препаратов разный механизм действия, и неподходящее средство способно вызвать парадоксальную реакцию — еще больший подъем давления или опасное падение.

Не игнорируйте симптоматику. Надежда на то, что «само пройдет», — самая опасная тактика. При высоком риске инсульта счет идет на минуты, и промедление может стоить здоровья или жизни.

Избегайте резких движений, наклонов, физического напряжения. Лежите или полусидите неподвижно. Любая активность увеличивает потребность сердца в кислороде и может спровоцировать приступ стенокардии или инфаркт.

Первая помощь при гипотонии (низком давлении): что нужно сделать

Резкое падение давления тоже требует быстрого реагирования, но алгоритм действий здесь прямо противоположный. Нужно помочь крови прилить к голове.

Уложите человека горизонтально, но, в отличие от гипертонии, уберите подушку из-под головы. Голова должна лежать на уровне туловища или чуть ниже. Ноги приподнимите, подложив под стопы валик из одеяла или подушку. Это заставит кровь перераспределиться и активнее поступать в мозг.

Напоите человека теплым сладким чаем. Сахар и кофеин в чае действуют мягче, чем кофе, и эффект держится дольше. При сильной жажде можно дать простой воды. Не предлагайте кофе — он вызывает кратковременный подъем, за которым часто следует резкий спад, что только ухудшит состояние.

Иногда поднять давление может помочь соленая или маринованная пища.

Если человеку холодно, укройте его пледом. Озноб при гипотонии — частое явление, и согревание поможет стабилизировать сосуды.

Чего нельзя делать при низком давлении

При гипотонии тоже есть свои табу.

Не давайте кофе. Вопреки распространенному мнению, кофеин при резком падении давления не помогает, а вредит. После короткого подъема давление падает еще ниже, и человек может потерять сознание.

Не заставляйте человека резко вставать или садиться. Это может спровоцировать коллапс — резкий прилив крови к ногам и отток от мозга. Все движения должны быть плавными, а лучше вообще лежать.

Не оставляйте без присмотра. В состоянии слабости человек может упасть, удариться головой или потерять сознание, не успев позвать на помощь.

Когда вызывать скорую: критические цифры и симптомы

Немедленно вызывайте скорую помощь, если наблюдаются следующие признаки.

Давление поднялось выше 180/110 мм рт. ст., при этом человека тошнит, у него нестерпимая головная боль, мелькают «мушки» перед глазами, появилась слабость или онемение в одной руке или ноге. Это может быть инсульт.

Давление упало ниже 80/50 мм рт. ст., человек потерял сознание или не может внятно отвечать на вопросы.

Несмотря на принятые меры, давление не нормализуется, а нарастают одышка, боли в груди, сильное сердцебиение или, наоборот, пульс становится очень редким.

Помните, что первая помощь — лишь временная мера, позволяющая дожить до приезда врачей. После того как состояние стабилизировалось, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом или кардиологом. Нужно найти причину скачков давления и скорректировать лечение, чтобы избежать повторения кризов.

