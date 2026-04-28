Диетолог оценила последствия перевернутой пирамиды питания

Новая перевернутая пирамида питания стала просто очередной модной диетой, заявил «Радио 1» врач-диетолог, автор научных статей в области диетологии, эксперт общественного движения Наталья Силина. Она отметила, что каждый новый тренд питания подается как абсолютная истина.

Ничего, по сути, для специалистов по питанию, людей, которые глубоко в этой теме, не изменилось. Просто очередная мода, — заявила Силина.

Она отметила, что, несмотря на новые тренды, некоторые правила в питании остаются актуальными всегда — например, плотный завтрак. Она посоветовала не впадать в крайности и помнить, что исключение полностью той или иной группы продуктов всегда несет риски для здоровья.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что чипсы могут обеспечить организм необходимыми калориями в рамках туристических походов. По ее словам, употребление снеков также может приносить положительные эмоции, однако при условии умеренности.