Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны

Диетолог Мизинова: чипсы могут дать необходимые калории во время турпохода

Чипсы могут обеспечить организм необходимыми калориями в рамках туристических походов, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, употребление снеков также может приносить положительные эмоции, однако при условии умеренности.

Можно выделить два момента, когда чипсы могут быть полезны. Первый — когда нужны быстрые калории в ситуациях, где другая пища недоступна. Например, в сложном туристическом походе, когда ты достаешь пакетик снеков: внутри он защищен от влаги, и ты быстро перекусываешь, получая необходимые калории. Второй — это эмоциональный аспект: человек получает удовольствие и наслаждение от пищи. Иногда это стоит учитывать, но не на постоянной основе и в небольших количествах, — высказалась Мизинова.

В то же время она подчеркнула, что чипсы могут привести к ожирению и негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта. По словам диетолога, этот продукт содержит трансжиры и химические вещества, которые вызывают тревогу.

Ранее диетолог Максим Лисовский заявил, что неправильно составленный рацион может повысить уровень кортизола и усилить тягу к соленой пище. По его словам, ухудшение состояния кожи, отеки по утрам и резкие изменения вкусовых предпочтений — это опасные сигналы.

Здоровье
врачи
диетологи
питание
Максим Кирсанов
Софья Якимова
