13 апреля 2026 в 09:50

Диетолог раскрыл, почему здоровое питание может навредить организму

Диетолог Лисовский: неправильно подобранный рацион может повышать кортизол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Неправильно подобранный рацион здорового питания может повышать кортизол, вызывая тягу к соленой пище, рассказал в беседе с LIFE.ru диетолог Максим Лисовский. По его словам, ухудшение состояния кожи, отеки по утрам и резкая смена вкусовых предпочтений — тоже тревожные признаки.

Если вам постоянно хочется чипсов или соленой рыбы, возможно, организму не хватает воды или кортизол вышел из-под контроля. Не нужно ждать проблем со здоровьем — при появлении вышеуказанных признаков лучше сразу обратиться на прием к диетологу. Врач поможет подобрать для вас оптимальный рацион питания, чтобы он не вызывал дискомфорта в повседневной жизни, — отметил Лисовский.

Врач уточнил, что если здоровый рацион имеет чрезмерно низкую калорийность, то организм в ответ на это может увеличивать уровень стрессовых гормонов — кортизола и адреналина. Это, в свою очередь, приводит к нарушениям сна и другим проблемам.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что непереносимые продукты провоцируют воспаление в организме, вызывая особую реакцию иммунной системы. Она отметила, что у каждого человека есть свой «красный список» продуктов, который нужно знать во избежание проблем со здоровьем.

Здоровье
диетологи
питание
еда
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
