Диетолог объяснила феномен скрытой пищевой непереносимости

Непереносимые продукты провоцируют воспаление в организме, вызывая особую реакцию иммунной системы, рассказала «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Она отметила, что у каждого человека есть свой «красный список» продуктов, который нужно знать во избежание проблем со здоровьем.

Непереносимый продукт не расщепляется, образует крупные фрагменты, к ним «прилипают» иммунные тела — возникает воспаление. Иммунные комплексы попадают в кровоток и могут оседать в любом органе и провоцировать снижение памяти, плаксивость, головокружение, атопический дерматит, псориаз, экзему, аутоиммунные проблемы, — подчеркнула Королева.

Ранее врач Анна Усачева предупредила, что при поллинозе возможна перекрестная реакция на морковь, яблоки и груши. Она объяснила, что такая реакция происходит из-за схожести структур. По ее словам, симптомами такого состояния являются зуд и жжение во рту, покалывание губ и языка и першение в горле.