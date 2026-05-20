Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 20:05

Европа сделает из заводов Mercedes и Volkswagen военные «кузницы»

Дипломат Жданова: ЕС начнет выпуск бронетехники на заводах Mercedes и Volkswagen

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны Евросоюза используют гражданскую инфраструктуру для решения военных задач, заявила руководитель российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. По ее словам, немецкий концерн KNDS рассматривает покупку заводов Mercedes и Volkswagen для выпуска бронетехники с инвестициями в €1 млрд (82,8 млрд рублей), передает ТАСС.

Дипломат добавила, что по тому же пути идет и Франция. Париж задействует мощности крупных гражданских концернов для массового выпуска продукции военно-промышленного комплекса.

В частности, Renault вместе с Turgis Gaillard готовится производить разведывательно-ударные дроны-камикадзе Chorus — после летних испытаний планируется выпуск до 600 штук в месяц. Кроме того, Airbus Helicopters совместно с Guimbal работает над созданием беспилотника вертолетного типа для военных кораблей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создать в ЕС вооружение, сопоставимое с российским комплексом с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Он отметил, что европейским странам нужно оборудование такого уровня для поддержания обороноспособности.

Власть
Евросоюз
вооружения
Mercedes
Volkswagen
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России удивлены реакции на слова Зеленского в Армении
Лавров: Россия не признавала Украину, которая стремится в НАТО
Морпехи США высадились на иранский танкер в Оманском заливе
«Процесс идет»: Лавров оценил продвижение ВС России
«Висят на руках»: Лавров о мольбах ЕС и Зеленского после Анкориджа
Ураган уничтожил дом в Забайкальском крае
Раскрыто, когда состоится новый раунд переговоров США и Ирана
Газманов в суде дал показания об экс-менеджере
Бывшие топ-менеджеры «Телты» получили тюремные сроки
Появились новые данные о пострадавших при атаке БПЛА на машину в Стригунах
ЦБ России пригрозил мерами из-за атак Запада на суверенные активы
В Совфеде объяснили, что лежит в основе истинного патриотизма
Психиатр назвал причины, из-за которых матери убивают новорожденных
«Дали понять»: стала известна реакция КНР на запуск «Сармата»
Европа сделает из заводов Mercedes и Volkswagen военные «кузницы»
Военэксперт раскрыл истинное отношение немцев к конфликту с Россией
Страну Европы предупредили о тотальном обнищании из-за Украины
Девочка сломала танк ВСУ, Литва уходит под землю, деньги за май: что дальше
Индия, съемки с мужем, мнение об СВО: как живет актриса Екатерина Стулова
Машина взлетела на воздух в центре Нью-Йорка
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.