Европа сделает из заводов Mercedes и Volkswagen военные «кузницы» Дипломат Жданова: ЕС начнет выпуск бронетехники на заводах Mercedes и Volkswagen

Страны Евросоюза используют гражданскую инфраструктуру для решения военных задач, заявила руководитель российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. По ее словам, немецкий концерн KNDS рассматривает покупку заводов Mercedes и Volkswagen для выпуска бронетехники с инвестициями в €1 млрд (82,8 млрд рублей), передает ТАСС.

Дипломат добавила, что по тому же пути идет и Франция. Париж задействует мощности крупных гражданских концернов для массового выпуска продукции военно-промышленного комплекса.

В частности, Renault вместе с Turgis Gaillard готовится производить разведывательно-ударные дроны-камикадзе Chorus — после летних испытаний планируется выпуск до 600 штук в месяц. Кроме того, Airbus Helicopters совместно с Guimbal работает над созданием беспилотника вертолетного типа для военных кораблей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создать в ЕС вооружение, сопоставимое с российским комплексом с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Он отметил, что европейским странам нужно оборудование такого уровня для поддержания обороноспособности.