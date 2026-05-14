14 мая 2026 в 12:26

Мантуров раскрыл преимущества ракетного комплекса «Сармат»

Фото: МО РФ/РИА Новости
По технологиям, применяемым в ракетном комплексе «Сармат», Россия как минимум на несколько лет превосходит зарубежных партнеров, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России. Как передает ТАСС, он отметил современность используемых компонетов.

Что касается технологий, которые используются, современные, для достижения цели, по нашему мнению, по информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров, — заявил вице-премьер.

Вместе с этим он добавил, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» по боевому оснащению в несколько раз превосходит западные аналоги. В качестве примера он привел Соединенные Штаты.

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу назвал огромным триумфом российских инженеров, научно-исследовательских центров и военно-промышленного сектора удачное окончание тестов современного комплекса «Сармат». Он охарактеризовал данное вооружение как весьма значимый и масштабный проект.

