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04 июня 2026 в 14:28

Мантуров назвал сроки завершения испытаний импортозамещенных самолетов

Мантуров: сертификация SJ 100 завершится в 2026 году, МС-21 — в 2027-м

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Программа сертификационных полетов для импортозамещенного самолета SJ 100 будет завершена до конца текущего года, заявил в интервью ИС «Вести» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на сессии ПМЭФ. В 2027 году также должны завершиться сертификационные испытания самолета МС-21.

Рассчитываем, что до конца года мы должны закончить все сертификационные полеты, испытания и получить сертификат на самолет «Сухой Суперджет». Ну и в следующем году это должно коснуться самолета МС-21, — сказал Мантуров.

SJ 100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, создаваемый по программе импортозамещения, он дополнит семейство уже эксплуатирующихся Superjet. МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, разработан корпорацией «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха).

Ранее глава входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что в новых российских авиалайнерах появится функция доступа в интернет, основанная на использовании отечественных технологий. Также, по его словам, самолеты будут оснащены системами развлечений для пассажиров.

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