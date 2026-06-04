Мантуров назвал сроки завершения испытаний импортозамещенных самолетов

Программа сертификационных полетов для импортозамещенного самолета SJ 100 будет завершена до конца текущего года, заявил в интервью ИС «Вести» первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на сессии ПМЭФ. В 2027 году также должны завершиться сертификационные испытания самолета МС-21.

Рассчитываем, что до конца года мы должны закончить все сертификационные полеты, испытания и получить сертификат на самолет «Сухой Суперджет». Ну и в следующем году это должно коснуться самолета МС-21, — сказал Мантуров.

SJ 100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, создаваемый по программе импортозамещения, он дополнит семейство уже эксплуатирующихся Superjet. МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, разработан корпорацией «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха).

Ранее глава входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что в новых российских авиалайнерах появится функция доступа в интернет, основанная на использовании отечественных технологий. Также, по его словам, самолеты будут оснащены системами развлечений для пассажиров.