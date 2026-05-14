Шойгу раскрыл, какое супероружие России стало прорывом отечественной науки

Успешное завершение испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат» и получение ракеты такой дальности стали грандиозной победой отечественных конструкторов, научных институтов и оборонной промышленности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей профильных структур государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он назвал это оружие серьезным проектом, передает ТАСС.

Могу вам сказать, что это очень и очень большой серьезный проект в области ракетостроения. Это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших инструкторов, — сказал он.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что власти Китая приняли к сведению информацию о результативных тестах новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам дипломата, во внешнеполитическом ведомстве азиатской республики детально ознакомились с опубликованными сведениями касательно запуска данного стратегического комплекса.

Кроме того, военный эксперт Владислав Шурыгин констатировал, что прошедшая испытания российская баллистическая ракета «Сармат» оставляет далеко позади по своей разрушительной силе любые международные аналоги. По словам аналитика, этот стратегический комплекс обладает уникальной способностью совершать облет планеты по совершенно произвольной траектории.