14 мая 2026 в 12:15

Шойгу раскрыл, какое супероружие России стало прорывом отечественной науки

Шойгу назвал появление ракеты «Сармат» триумфом российской науки

Испытания ракетного комплекса «Сармат» Испытания ракетного комплекса «Сармат» Фото: МО РФ
Успешное завершение испытаний новейшего стратегического комплекса «Сармат» и получение ракеты такой дальности стали грандиозной победой отечественных конструкторов, научных институтов и оборонной промышленности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей профильных структур государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он назвал это оружие серьезным проектом, передает ТАСС.

Могу вам сказать, что это очень и очень большой серьезный проект в области ракетостроения. Это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших инструкторов, — сказал он.

Ранее представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что власти Китая приняли к сведению информацию о результативных тестах новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам дипломата, во внешнеполитическом ведомстве азиатской республики детально ознакомились с опубликованными сведениями касательно запуска данного стратегического комплекса.

Кроме того, военный эксперт Владислав Шурыгин констатировал, что прошедшая испытания российская баллистическая ракета «Сармат» оставляет далеко позади по своей разрушительной силе любые международные аналоги. По словам аналитика, этот стратегический комплекс обладает уникальной способностью совершать облет планеты по совершенно произвольной траектории.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

