Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю» Путин: при ударе «Орешником» по «сараю» на Украине проверили, как легли блоки

«Орешником» ударили по «сараю» в Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия, заявил Путин.

Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви. Туда потом залетели наши дроны в этот сарай и посмотрели до миллиметра. Для нас это важно, чтобы в будущем посмотреть на применение «Орешника» по целям, — сказал глава государства.

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