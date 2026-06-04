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04 июня 2026 в 20:27

Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»

Путин: при ударе «Орешником» по «сараю» на Украине проверили, как легли блоки

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«Орешником» ударили по «сараю» в Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия, заявил Путин.

Ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви. Туда потом залетели наши дроны в этот сарай и посмотрели до миллиметра. Для нас это важно, чтобы в будущем посмотреть на применение «Орешника» по целям, — сказал глава государства.

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Власть
Владимир Путин
ракета «Орешник»
Украина
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