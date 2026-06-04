В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России

В своей политике в адрес России президент США Дональд Трамп в первую очередь стремится урегулировать украинский кризис, заявил корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи. По его словам, второе по важности направление — развитие бизнес-связей между Москвой и Вашингтоном.

Я думаю, что президент Трамп, его главная цель — это решить этот конфликт между Украиной и Россией. Его главная проблема. А бизнес — это во вторую очередь. В первую очередь — [решение] геополитических [задач], — уточнил Эйджи.

Ранее глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук заявил, что Санкт-Петербург — одно из лучших творений человечества. Он добавил, что чувствует особую связь с городом на Неве и история Северной столицы РФ напоминает ему родную Атланту.

До этого Эйджи на полях ПМЭФ сообщил, что многие американские компании ждут от Вашингтона разрешения для возвращения в Россию. При этом большинство американских фирм продолжают работать в РФ.