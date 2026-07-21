Стало известно место прощания с актером Поднозовым Прощание с актером Дмитрием Поднозовым состоится в театре «Особняк»

Церемония прощания с актером и руководителем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым пройдет в стенах его родного театра, передает ТАСС. Точная дата проведения гражданской панихиды станет известна позднее.

Прощание с Дмитрием Владимировичем пройдет в нашем театре. Дата станет известна позже, — сказала собеседница агентства.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Петербурге. Он проходил обучение в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Известность ему принесли роли в сериалах и фильмах «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль», «Консультант» и «Пророк. История Александра Пушкина».

Актер скончался на 65-м году жизни после продолжительного онкологического заболевания. В декабре 2025 года у артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

До этого сын артиста, Владимир Поднозов, подтвердил, что тот находится в реанимации. Диагноз подтвердил актер Сергей Жигунов. В декабре 2025 года он сообщил, что события развиваются стремительно.