Врач развеяла популярный миф об общественных бассейнах

Нельзя заразиться половой инфекцией в общественном бассейне, рассказала врач — акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева. В разговоре с «Ямал-медиа» специалист подчеркнула, что передача подобных болезней происходит только инвазивными методами. При этом, по словам врача, есть риски подцепить кожное заболевание.

В бассейне можно подхватить кожные заболевания, потому что так или иначе человек может к чему-то прикоснуться или куда-то присесть, — пояснила Ерофеева.

Кроме того, акушер предупредила, что иногда занятия спортом доходят до фанатизма. По ее словам, важно изучить вероятные скрытые заболевания, перед тем как вводить в жизнь большое количество физической активности.

Иногда занятия спортом носят фанатичный характер. Люди могут не догадываться о том, что у них есть какие-то скрытые заболевания, которые могут обостриться и даже привести к смерти. Многие наверняка слышали истории о том, что в один миг могут погибнуть, казалось бы, здоровые ребята, которые, например, пошли играть в футбол. Или у спортсмена, долго тренировавшегося, вдруг остановилось сердце, — заключила гинеколог.

Ранее врач Дмитрий Галеев предупредил, что купание в общественных бассейнах под открытым небом чревато грибковыми, бактериальными и кишечными инфекциями. По его словам, вода в таких местах доступна для птиц, насекомых, пыли и дождя — в ней нет полной стерильности даже при соблюдении всех норм.