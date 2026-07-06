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06 июля 2026 в 10:24

Врач предостерег от купания в общественных бассейнах под открытым небом

Врач Галеев: купание в бассейнах под открытым небом чревато инфекциями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Купание в общественных бассейнах под открытым небом чревато грибковыми, бактериальными и кишечными инфекциями, предупредил врач Дмитрий Галеев. По его словам, переданным РИАМО, вода в таких местах доступна для птиц, насекомых, пыли и дождя — в ней нет полной стерильности даже при соблюдении всех норм.

Людям с открытыми ранами, царапинами, послеоперационными швами или кожными заболеваниями ходить в общественный бассейн нельзя. Рана в бассейне — это открытые ворота для инфекции. Хлор убивает не все и не мгновенно. Синегнойная палочка, стафилококк и другие бактерии способны выживать в хлорированной воде и вызывать серьезные осложнения при попадании в рану, — отметил Галеев.

При этом здоровым людям с крепким иммунитетом допустимо посещать бассейны под открытым небом только при соблюдении ряда правил. Важно мыться в душе до и после купания, использовать резиновые тапки на территории зоны отдыха и очки для плавания. Кроме того, рекомендуется регулярно проверять информацию о качестве воды.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что купание в фонтанах может обернуться заражением опасными бактериями, вызывающими тяжелые заболевания. По ее словам, микробы образуют на трубах и насосах прочные слои биопленки, которые нельзя удалить простым напором воды. Именно поэтому вода из фонтана представляет опасность при любом контакте с лицом, глазами или слизистыми.

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