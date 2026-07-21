Отца экс-главы ФБК Михаила Волкова исключили из списка террористов

Отца бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской и террористической организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена) Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Михаила исключили из перечня террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Рядом с его фамилией в перечне появилась пометка «исключенные».

Перечень террористов и экстремистов (исключенные). <…> Физические лица <…> Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 года рождения, город Свердловск (ныне Екатеринбург. — NEWS.ru) Свердловской области, — говорится в реестре.

Ранее сообщалось, что Михаил Волков подозревается в финансировании экстремистской организации. В отношении мужчины возбудили уголовное делопроизводство по части 1 статьи 282.3 УК РФ.

До этого стало известно о задержании Михаила Волкова. Сам Леонид Волков заявил, что его отец не задержан, но у того прошел обыск. Оппозиционер добавил, что знает об этом через адвоката, поскольку связи с родителями у него нет.