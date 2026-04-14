В RT получили видео Волкова с критикой Украины

В распоряжении RT оказалось видео с руководителем политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России экстремистской и ликвидирована) Леонидом Волковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором он критикует Украину, сообщает издание. Он обвинил страну в коррупции и поддержке неонацистов.

Экс-глава фонда отметил наличие взяток в «Энергоатоме», ТЦК, медицинских комиссиях и прокуратуре Украины. Он также заявил, что наличие коррупции в украинской власти является токсичной темой для релокантов. Волков назвал это политической ошибкой и выразил недовольство отношением Литвы к россиянам.

Ранее сообщалось, что отец Леонида Волкова Михаил подозревается в финансировании экстремистской организации. В отношении мужчины возбудили уголовное делопроизводство.