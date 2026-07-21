Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью

Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью

Госдума приняла закон, который запрещает мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью получать гражданство России или временное разрешение на проживание в стране, следует из текста документа. Это касается преступлений всех видов. Инициатива размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается срок вступления в силу Федерального закона по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, что обусловлено необходимостью внесения изменений в акты Президента Российской Федерации и МВД России, — говорится в пояснительной записке.

Новые нормы не будут распространяться на мигрантов-беженцев. Они также не будут касаться иностранных граждан, которые получили политическое убежище в РФ.

До этого запрет на проживание на территории стран действовал для мигрантов, у которых была судимость за умышленные, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. По новому законопроекту, ограничения затронут людей с судимостью за все правонарушения.

Ранее в Госдуме приняли поправки о выдворении мигрантов из России. Согласно инициативе, иностранных граждан могут депортировать за дискриминацию.