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21 июля 2026 в 13:23

Госдума приняла закон о запрете проживания в России мигрантов с судимостью

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Госдума приняла закон, который запрещает мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью получать гражданство России или временное разрешение на проживание в стране, следует из текста документа. Это касается преступлений всех видов. Инициатива размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается срок вступления в силу Федерального закона по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, что обусловлено необходимостью внесения изменений в акты Президента Российской Федерации и МВД России, — говорится в пояснительной записке.

Новые нормы не будут распространяться на мигрантов-беженцев. Они также не будут касаться иностранных граждан, которые получили политическое убежище в РФ.

До этого запрет на проживание на территории стран действовал для мигрантов, у которых была судимость за умышленные, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. По новому законопроекту, ограничения затронут людей с судимостью за все правонарушения.

Ранее в Госдуме приняли поправки о выдворении мигрантов из России. Согласно инициативе, иностранных граждан могут депортировать за дискриминацию.

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