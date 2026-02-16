В Госдуме придумали, как защитить природные заказники

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов совместно с депутатом Анатолием Грешневиковым внес в Госдуму законопроект, призванный защитить природные заказники от застройки. Как пишет 360.ru, парламентарии выступают за расширение перечня объектов, которые относятся к охраняемым зонам. По словам Миронова, на данный момент заказники к ним не относятся.

При этом заказники также играют важную роль в восстановлении экосистемы, различных видов животных, растений. Необходимо защитить их от размещения рядом опасных производств и других коммерческих объектов, — пояснил депутат.

По словам парламентария, нужно усиливать природоохранное законодательство, чтобы бизнес-игроки не могли найти в нем брешь. Миронов уточнил, что «Справедливая Россия» последовательно выступала против закона о рубке на Байкале.

