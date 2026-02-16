Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:48

В Госдуме придумали, как защитить природные заказники

Депутат Миронов призвал запретить застройку природных заказников

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов совместно с депутатом Анатолием Грешневиковым внес в Госдуму законопроект, призванный защитить природные заказники от застройки. Как пишет 360.ru, парламентарии выступают за расширение перечня объектов, которые относятся к охраняемым зонам. По словам Миронова, на данный момент заказники к ним не относятся.

При этом заказники также играют важную роль в восстановлении экосистемы, различных видов животных, растений. Необходимо защитить их от размещения рядом опасных производств и других коммерческих объектов, — пояснил депутат.

По словам парламентария, нужно усиливать природоохранное законодательство, чтобы бизнес-игроки не могли найти в нем брешь. Миронов уточнил, что «Справедливая Россия» последовательно выступала против закона о рубке на Байкале.

Ранее на озере Байкал зафиксирован природный выброс метана. Скопление газа у острова Ольхон обнаружили местные гиды. На кадрах видно, что после того, как мужчина подносит к ледяной поверхности зажженную спичку, сквозь лед пробивается столб пламени.

Россия
экология
Госдума
Сергей Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД заявили о «просветах» в диалоге с США при Трампе
Онколог рассказала, на какие симптомы у детей нужно обращать внимание
«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.