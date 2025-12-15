Новый год-2026
15 декабря 2025 в 21:52

Выброс метана на Байкале сняли на видео

Озеро Байкал Озеро Байкал Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На озере Байкал зафиксирован природный выброс метана. Видео, на котором поверхность озера вспыхивает огнем, опубликовал Telegram-канал Babr Mash. Скопление газа у острова Ольхон обнаружили местные гиды. На кадрах видно, что после того, как мужчина подносит к ледяной поверхности зажженную спичку, сквозь лед пробивается столб пламени.

Метан образуется в результате разложения органических отложений на дне Байкала. Газ поднимается со дна и просачивается через ледяной покров. Летом он свободно рассеивается в атмосфере, но зимой накапливается подо льдом. Нередко метановые пузыри замерзают, образуя причудливые ледяные колонны и узоры.

Ранее Госдума рекомендовала правительству России сохранить запрет на сплошные вырубки деревьев в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Данное постановление депутаты приняли на пленарном заседании в связи с рассмотрением законопроекта об охране озера Байкал.

До этого комитет Госдумы по экологии поддержал законопроект, допускающий сплошную санитарную вырубку погибших лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкала. Указанный документ также устанавливает порядок перевода участков лесного фонда в иную категорию после получения одобрения от специальной комиссии.

метан
Байкал
озера
природа
