05 января 2026 в 10:10

Юрист разъяснил порядок оплаты больничного по уходу за ребенком в праздники

Юрист Виноградов: больничный по уходу за ребенком оплачивается и в праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Если ребенок заболел в период новогодних каникул, родитель не утрачивает право на оплату больничного, заявил в беседе с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов. По его словам, при расчете выплаты учитывается средний заработок родителя, который определяется исходя из его доходов и фактически отработанного времени за два предыдущих календарных года.

При этом важно учесть, что больничные, которые работнику выплачивались ранее, в расчет его среднего заработка не включаются, — пояснил эксперт.

Юрист отметил, что при уходе за заболевшим ребенком до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка родителя независимо от страхового стажа. Для детей старше восьми лет порядок выплат различается в зависимости от формы лечения.

При стационарном лечении размер пособия зависит от страхового стажа родителя: 60% среднего заработка при стаже до пяти лет, 80% — от пяти до восьми лет и 100% — при стаже более восьми лет. При амбулаторном лечении первые 10 дней оплачиваются с учетом стажа, а начиная с 11-го дня выплата снижается до 50% среднего заработка независимо от продолжительности трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года в России было оформлено более 26 млн больничных листов на общую сумму почти 522 млрд рублей. Максимальный размер выплаты по больничному достиг 5,7 тыс. рублей в день. Средняя стоимость одного дня временной нетрудоспособности выросла с 1,5 тыс. рублей в 2024 году до 1,8 тыс. рублей в текущем году.

