«Не открою секрет»: Лавров о договоренности с Кенией в сфере миграции Лавров: Кения предложила России заключить соглашение о трудовой миграции

Кения заинтересована в подписании с Россией соглашения о трудовой миграции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Республики Кения Мусалией Мудавади. По его словам, Мудавади озвучил соответствующую инициативу в ходе переговоров. Трансляция доступна на Rutube-канале внешнеполитического ведомства.

Наверное, не открою большого секрета, господин министр сегодня высказал заинтересованность в том, чтобы между нашими странами заключить соглашение о трудовой миграции, чтобы поставить эту работу, работу по предоставлению рабочих мест для граждан стран-партнеров России на такую постоянную устойчивую основу. Мы этим будем заниматься, — рассказал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что кенийцы участвуют в военной операции на Украине добровольно. Так он ответил на обеспокоенность Мудавади судьбой граждан в связи с их участием в боевых действиях.

До этого глава МИД РФ отметил, что Россия и Кения создадут комиссию по экономическому сотрудничеству. По его словам, стороны договорились ускорить работу по подготовке соглашения о формировании этой структуры.