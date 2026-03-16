16 марта 2026 в 13:52

Россия создаст комиссию по сотрудничеству с одной из стран Африки

Лавров: Россия и Кения создадут комиссию по экономическому сотрудничеству

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и Кения создадут комиссию по экономическому сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, стороны договорились ускорить работу по подготовке соглашения о формировании этой структуры.

Сегодня договорились ускорить <...> давно ведущуюся работу по подготовке межправительственного соглашения о создании российско-кенийской комиссии по экономическому сотрудничеству, — сказал Лавров

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Мадагаскар стал одним из ключевых партнеров России на Африканском континенте. Глава российского государства отметил, что отношения между странами, дипломатические связи которых насчитывают более полувека, всегда оставались ровными и сейчас вышли на новый уровень.

До этого сенатор Григорий Карасин заявил, что главными союзниками России сегодня остаются ее национальные интересы и здравый смысл. При этом, по его словам, РФ активно развивает отношения с зарубежными странами — «глобальным большинством». К ним он, в частности, отнес государства из Латинской Америки и Африки.

