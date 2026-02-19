Путин озвучил ключевого партнера России в Африке

Мадагаскар стал одним из ключевых партнеров России на Африканском континенте, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с малагасийским лидером Микаэлем Рандрианириной. Глава российского государства отметил, что отношения между странами, дипломатические связи которых насчитывают более полувека, всегда оставались ровными и сейчас вышли на новый уровень, говорится на сайте Кремля.

В следующем году исполняется 55 лет установления дипломатических отношений между нашими странами (по-моему, это в 1972 году было). Отношения всегда были ровными, и сейчас я могу констатировать, что Мадагаскар является одним из важных партнеров в Африке, — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что африканским партнерам следует открыть для российского бизнеса свои добывающие сектора в обмен на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. Аналитик подчеркнул, что Москва отказывается от безвозмездных поставок вооружений и нацелена на прагматичные экономические отношения.

Кроме того, посол Гвинеи в Москве Ньянкой Аба заявил о готовности республики развивать партнерство с Россией в золотодобывающей отрасли. Дипломат отметил богатство страны минеральными ресурсами и обратил внимание на деятельность компании «Русал», которая уже работает в Гвинее не только с бокситами, но и с золотом.