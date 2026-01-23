Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 12:43

Африканская страна готова сотрудничать с Россией в области добычи золота

Гвинея готова работать вместе с РФ в сфере добычи золота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гвинея готова сотрудничать с Россией в области добычи золота, заявил ТАСС посол страны в Москве Ньянкой Аба. Он отметил, что республика богата минеральными ресурсами. Дипломат обратил внимание на то, что компания «Русал» работает не только в сфере добычи бокситов, но и золота.

«Русал» работает в сфере добычи бокситов и производства алюминия. Она также осуществляет деятельность по добыче золота. Есть возможности для сотрудничества, — сказал Аба.

Ранее экономист Мануэль Сутерланд сообщил, что Венесуэла обладает огромными запасами полезных ископаемых, способными заинтересовать мировых инвесторов. По его словам, в стране есть залежи около 3 тыс. тонн золота, 45 млрд тонн железа, а также месторождения критически важных редкоземельных металлов.

До этого стало известно, что Китай начинает сокращать экспорт редкоземельных металлов. Инвесторы внимательно наблюдают за ростом напряженности между Пекином и Токио. Еще одной причиной снижения объемов продаж называют усиление политической напряженности из-за нового курса Белого дома.

