Африканская страна готова сотрудничать с Россией в области добычи золота

Гвинея готова сотрудничать с Россией в области добычи золота, заявил ТАСС посол страны в Москве Ньянкой Аба. Он отметил, что республика богата минеральными ресурсами. Дипломат обратил внимание на то, что компания «Русал» работает не только в сфере добычи бокситов, но и золота.

«Русал» работает в сфере добычи бокситов и производства алюминия. Она также осуществляет деятельность по добыче золота. Есть возможности для сотрудничества, — сказал Аба.

