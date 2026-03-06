«Ложь за наши деньги»: почему Минкульт РФ закрыл прокат фильму «Нюрнберг»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Джеймса Вандербилта «Нюрнберг», где одну из главных ролей сыграл звезда Голливуда Рассел Кроу. О чем картина, увидят ли ее российские зрители и почему все-таки Минкульт решил не пускать «Нюрнберг» на экраны, выяснял NEWS.ru.
О чем рассказывает фильм «Нюрнберг»
Основой сюжета фильма — книга американского писателя и журналиста Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». Главный герой — психиатр Дуглас Келли, он опрашивает подсудимых-нацистов перед началом международного трибунала. В его задачи входит установить состояние психического здоровья лидеров поверженной фашистской Германии.
Особый профессиональный интерес у доктора вызывает личность Германа Геринга, которого называют создателем гестапо, одного из ближайших соратников Гитлера. После смерти фюрера он считался основным преемником. Геринг абсолютно спокоен и уверен в себе, что поначалу сбивает врача с толку: преступник тот или нет. На фоне этого разворачивается картина подготовки к трибуналу, а также расследования преступлений нацистов.
Главные роли играют Рассел Кроу, Рами Малек, Майкл Шеннон, Ричард Э. Грант и другие артисты. Съемки проходили в Венгрии с февраля по май 2024 года. Зрителям картина была впервые представлена на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм также вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».
В прокат в США картина вышла осенью 2025 года. Отзывы критиков — максимально положительные. Российская премьера была запланировала на 19 марта. Но, видимо, не состоится.
Почему Минкульт РФ не дал прокатное удостоверение «Нюрнбергу»
4 марта представители кинокомпании-прокатчика World Pictures сообщили журналистам об отказе Министерства культуры России в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг».
Директор World Pictures Сергей Щербинин заявил, что готов организовать показ киноленты на правительственном уровне и надеется получить обоснованное решение от Минкульта. Он напомнил, что книга «Нацист и психиатр» не относится к числу запрещенной в России литературы.
Кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru предположил, что вряд ли Минкульт пересмотрит собственное решение, «отказ останется отказом». По мнению эксперта, причины данного решения Министерства культуры России понять несложно.
«В ленте „Нюрнберг“ красной нитью идет одна из любимых тем американцев — о том, что именно их страна выиграла Вторую мировую войну, уничтожив фашизм. И якобы это они организовали Нюрнбергский процесс, для того чтобы нацистские преступники не ушли от ответственности за свои преступления. Каждый раз, когда слышу такую версию „победы Америки“, хочется спросить: а где же в это время, пока вы якобы побеждали, находился советский народ — действительный победитель нацизма?» — недоумевает критик. Он напомнил, что это СССР воевал и приближал победу ценой огромного количества жертв. США подключились почти в самом финале, когда исход войны был очевиден.
Но несмотря на это фильм за фильмом и книга за книгой Штаты закладывают в умы зрителей и читателей мысль, что победу добыла их страна, отметил Горбунов. По его мнению, одного этого уже достаточно, для того чтобы не показывать ленту российскому зрителю: «Зачем множить ложь о своей же стране?»
Для чего сегодня Штаты лгут о Нюрнберге, что говорят в Госдуме
«В нашей стране в системе образования — школах и вузах — наконец будут единые учебники, в том числе и по истории. Это давно следовало сделать. В остальном также должна быть единая политика: зачем нам фильмы или сериалы, которые транслируют искаженную информацию?» — говорит Горбунов.
Он добавил, что выпустить фильм «Нюрнберг» в прокат означает позволить производителям и прокатчику заработать деньги, в данном случае — «на подделке истории». «Картина лжет о победе Штатов и умалчивает правду о роли СССР. При этом денежки хотят заработать в том числе на российском прокате, на своей лжи о нас. Это некрасиво. Тем более в контексте нынешних взаимоотношений между нашими странами [Россией и США] и политической мировой обстановки в целом», — добавил эксперт.
Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Александр Шолохов согласился с мнением Горбунова о том, что историю Штаты «искажают намеренно», выставляя свою страну сугубо «миротворцем».
«Им [голливудскому кино] нужно же показать, что США и тогда — в 1945-м — были якобы главными „миротворцами“. Таким образом прокидывают мостик с сегодняшним днем, как бы наглядно демонстрируя — все, что они делают сейчас, тоже направлено на благо всех народов. Создают собственное — надуманное — реноме всемирных миротворцев», — выразил мнение собеседник.
Он предположил, что Министерство культуры России поступает правильно, не выдавая удостоверение таким киноработам. «Во-первых, пресекают попытки пересмотра результатов Второй Мировой войны, а во-вторых, искажения и умаления роли Советского Союза в этой победе, которая, в общем-то, была бы одержана и без второго фронта, без Штатов… Да, жертв было бы, возможно, больше. Но победили бы, не сомневаюсь. А вот Штаты, кстати, на войне хорошо заработали, продавая оружие обеим сторонам конфликта», — напомнил исторический факт парламентарий.
