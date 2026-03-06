«Ложь за наши деньги»: почему Минкульт РФ закрыл прокат фильму «Нюрнберг»

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму режиссера Джеймса Вандербилта «Нюрнберг», где одну из главных ролей сыграл звезда Голливуда Рассел Кроу. О чем картина, увидят ли ее российские зрители и почему все-таки Минкульт решил не пускать «Нюрнберг» на экраны, выяснял NEWS.ru.

О чем рассказывает фильм «Нюрнберг»

Основой сюжета фильма — книга американского писателя и журналиста Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр». Главный герой — психиатр Дуглас Келли, он опрашивает подсудимых-нацистов перед началом международного трибунала. В его задачи входит установить состояние психического здоровья лидеров поверженной фашистской Германии.

Особый профессиональный интерес у доктора вызывает личность Германа Геринга, которого называют создателем гестапо, одного из ближайших соратников Гитлера. После смерти фюрера он считался основным преемником. Геринг абсолютно спокоен и уверен в себе, что поначалу сбивает врача с толку: преступник тот или нет. На фоне этого разворачивается картина подготовки к трибуналу, а также расследования преступлений нацистов.

Главные роли играют Рассел Кроу, Рами Малек, Майкл Шеннон, Ричард Э. Грант и другие артисты. Съемки проходили в Венгрии с февраля по май 2024 года. Зрителям картина была впервые представлена на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм также вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2026 года в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучший грим и прически».

В прокат в США картина вышла осенью 2025 года. Отзывы критиков — максимально положительные. Российская премьера была запланировала на 19 марта. Но, видимо, не состоится.

Почему Минкульт РФ не дал прокатное удостоверение «Нюрнбергу»

4 марта представители кинокомпании-прокатчика World Pictures сообщили журналистам об отказе Министерства культуры России в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг».

Директор World Pictures Сергей Щербинин заявил, что готов организовать показ киноленты на правительственном уровне и надеется получить обоснованное решение от Минкульта. Он напомнил, что книга «Нацист и психиатр» не относится к числу запрещенной в России литературы.

Кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru предположил, что вряд ли Минкульт пересмотрит собственное решение, «отказ останется отказом». По мнению эксперта, причины данного решения Министерства культуры России понять несложно.

Кадр из фильма «Нюрнберг» Фото: World Pictures

«В ленте „Нюрнберг“ красной нитью идет одна из любимых тем американцев — о том, что именно их страна выиграла Вторую мировую войну, уничтожив фашизм. И якобы это они организовали Нюрнбергский процесс, для того чтобы нацистские преступники не ушли от ответственности за свои преступления. Каждый раз, когда слышу такую версию „победы Америки“, хочется спросить: а где же в это время, пока вы якобы побеждали, находился советский народ — действительный победитель нацизма?» — недоумевает критик. Он напомнил, что это СССР воевал и приближал победу ценой огромного количества жертв. США подключились почти в самом финале, когда исход войны был очевиден.

Но несмотря на это фильм за фильмом и книга за книгой Штаты закладывают в умы зрителей и читателей мысль, что победу добыла их страна, отметил Горбунов. По его мнению, одного этого уже достаточно, для того чтобы не показывать ленту российскому зрителю: «Зачем множить ложь о своей же стране?»

Для чего сегодня Штаты лгут о Нюрнберге, что говорят в Госдуме

«В нашей стране в системе образования — школах и вузах — наконец будут единые учебники, в том числе и по истории. Это давно следовало сделать. В остальном также должна быть единая политика: зачем нам фильмы или сериалы, которые транслируют искаженную информацию?» — говорит Горбунов.

Он добавил, что выпустить фильм «Нюрнберг» в прокат означает позволить производителям и прокатчику заработать деньги, в данном случае — «на подделке истории». «Картина лжет о победе Штатов и умалчивает правду о роли СССР. При этом денежки хотят заработать в том числе на российском прокате, на своей лжи о нас. Это некрасиво. Тем более в контексте нынешних взаимоотношений между нашими странами [Россией и США] и политической мировой обстановки в целом», — добавил эксперт.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Александр Шолохов согласился с мнением Горбунова о том, что историю Штаты «искажают намеренно», выставляя свою страну сугубо «миротворцем».

«Им [голливудскому кино] нужно же показать, что США и тогда — в 1945-м — были якобы главными „миротворцами“. Таким образом прокидывают мостик с сегодняшним днем, как бы наглядно демонстрируя — все, что они делают сейчас, тоже направлено на благо всех народов. Создают собственное — надуманное — реноме всемирных миротворцев», — выразил мнение собеседник.

Кадр из фильма «Нюрнберг» Фото: World Pictures

Он предположил, что Министерство культуры России поступает правильно, не выдавая удостоверение таким киноработам. «Во-первых, пресекают попытки пересмотра результатов Второй Мировой войны, а во-вторых, искажения и умаления роли Советского Союза в этой победе, которая, в общем-то, была бы одержана и без второго фронта, без Штатов… Да, жертв было бы, возможно, больше. Но победили бы, не сомневаюсь. А вот Штаты, кстати, на войне хорошо заработали, продавая оружие обеим сторонам конфликта», — напомнил исторический факт парламентарий.

Читайте также:

Новые факты о самоубийстве Гитлера: чего боялся глава Третьего рейха

Каким был бы мир без Гитлера: все версии, о которых говорят в Германии

«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским